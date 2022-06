COVID-19 : moins de 10 000 nouveaux cas depuis une semaine

Photo : YONHAP News

Le recul de l’épidémie de coronavirus se poursuit. Les chiffres sont là. En l’espace de 24 heures, 7 994 cas positifs au COVID-19 ont été identifiés. Leur nombre reste donc inférieur au seuil de 10 000 depuis une semaine.Les principaux indicateurs sanitaires sont stables. De quoi amener l’Institut national des sciences mathématiques (NIMS) à estimer que le bilan quotidien des nouveaux cas pourrait tomber en dessous de 4 000, plus précisément à quelque 3 300, les jours de la semaine à la fin du mois, si le taux de reproduction chutait encore jusqu’à 0,6, contre 0,72 actuellement.Pendant ce temps, le gouvernement continue toujours de se pencher sur les nouvelles règles de confinement des personnes testées positives, en tenant compte de plusieurs éléments et en écoutant les avis des experts en la matière. Pour le moment, il semble privilégier la réduction de la période de l’isolement plutôt que d’en lever totalement son obligation. Les sud-Coréens sont plus nombreux à se prononcer pour son maintien, selon un récent sondage. En tout cas, l'exécutif dévoilera demain sa décision finale.