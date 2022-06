Photo : YONHAP News

La pluie s’est nettement calmée sur l’ensemble du territoire. Même si ce matin, quelques averses brèves et soudaines ont surpris les habitants de Séoul et du nord du pays, entre autres, le temps tend à s’améliorer. Le soleil pointait déjà le bout de son nez dans l’après-midi sur une grande partie du pays. Le sud-ouest et l’île méridionale de Jeju a alterné entre nuages gris et précipitations.Du côté des températures, elles commencent doucement à remonter. Entre 18 et 19°C dans la matinée, le thermomètre était ensuite compris entre 25 et 30°C. A noter qu’aujourd’hui Daegu est la seule ville à culminer à 30°C. Cela devrait être le cas de plusieurs d’entre elles demain car Météo-Corée prévoit un réchauffement des températures.