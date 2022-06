Salaire minimum 2023 : la commission rejette le projet d’un seuil différentiel

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud maintiendra un seul et unique seuil de rémunération pour l’année prochaine. La Commission nationale du salaire minimum a pris une telle décision lors de sa quatrième séance plénière organisée hier.L’organe paritaire pour le dialogue social a soumis au vote le projet consistant à mettre en place différents salaires minimums en fonction des secteurs d’activités au lieu d’imposer un seul et unique seuil de rémunération pour tous. Il s’agissait de l’une des premières promesses électorales du candidat Yoon Suk-yeol.Résultats. Parmi les 27 membres de la commission, 11 se sont prononcés favorables pour cette initiative controversée, tandis que les 16 autres s’y sont opposés. Le projet a donc été rejeté.Au début de cette réunion, le camp du patronat a souligné qu’un salaire minimum différentiel aiderait les petits commerçants et les microentreprises les plus frappés par la crise du COVID-19. Selon un responsable de la Fédération des entreprises de Corée (KEF), les prêts octroyés par les banques au cours des cinq premiers mois de cette année ont augmenté de 32 000 milliards de wons, soit 2,3 milliards d’euros, par rapport à ceux enregistrés à la fin de l’an dernier. Les PME, les petits commerçants et les microentreprises en représentent 77 %.Sans surprise, le milieu des travailleurs s’oppose farouchement à cette idée. Les représentants des deux plus grandes confédérations nationales de syndicats, la FKTU et la KCTU, ont souligné qu’un salaire minimum différentiel risque de provoquer une grande confusion et un nouveau conflit social, d’autant plus que le principe d’un seul et unique seuil est appliqué depuis 1988.Comme cette pomme de discorde a finalement été écartée, la commission pourra désormais se lancer pleinement dans le débat sur le nouveau montant du salaire minimum à fixer pour 2023. La prochaine séance est prévue mardi prochain.