L’OMS certifie l’Equipe de secours en cas de catastrophe de Corée (KDRT)

Photo : YONHAP News

L’Equipe de secours en cas de catastrophe de Corée (KDRT) a été certifiée en tant qu’équipe médicale d’urgence, connue sous le sigle anglais « EMT », par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, la KDRT a obtenu la qualité « EMT 1 Fixed » à l’issue d’un test d’aptitude organisé les 15 et 16 juin sous l’égide de l’OMS. Elle est devenue la 34e équipe à s’enregistrer ainsi. Sa certification sera valide pour une durée de cinq ans.Pour obtenir ce certificat, toute formation candidate doit remplir les conditions suivantes : ses 29 membres doivent être capables de fonctionner toute en autotomie sur le terrain, sans aucune aide de la part du pays touché par la catastrophe et de soigner une centaine de patients par jour pendant au minimum deux semaines.La Corée du Sud a créé sa troupe KDRT en 2007 conformément à la loi relative au sauvetage d’urgence à l’étranger. Depuis, elle est envoyée dans les nations sinistrées en cas de catastrophes de grande échelle. Elle est composée de membres issus des autorités et organismes publics tels que les ministères de la Santé, des Affaires étrangères et de la Défense, le siège central du 119 (l’équivalent du 911 américain), l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica), et le Centre médical national (NMC), entre autres.Par ailleurs, toujours d’après la même source, la KDRT détient, depuis 2011, le niveau le plus élevé au test de compétence organisé par le Groupe consultatif international de la recherche et du sauvetage, connu sous son sigle anglais « INSARAG ».