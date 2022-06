COVID-19 : maintien de l’isolement de sept jours des cas positifs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a finalement décidé de maintenir un confinement obligatoire de sept jours pour les personnes testées positives au COVID-19. Cette décision a été annoncée aujourd’hui par le Premier ministre lors d’une réunion quotidienne du centre de gestion de crise.Han Duck-soo l’a expliquée notamment par l’inquiétude des experts en la matière, selon lesquels l’allègement de cette règle risque d’avancer une éventuelle recrudescence de l’épidémie et d’élargir aussi l’ampleur des préjudices.Le chef du gouvernement s’est cependant voulu rassurant, affirmant que le nombre de nouvelles contaminations est tombé à celui enregistré fin janvier, avant la propagation rapide du variant Omicron. Même constat pour les patients admis en soins intensifs, dont le chiffre est maintenant inférieur au seuil de 100. Du coup, il s’est engagé à réévaluer la situation désormais toutes les quatre semaines avec des spécialistes, et à réajuster les consignes d’isolement dès que les indicateurs sanitaires concernés auront satisfait aux critères requis.En ce qui concerne les visites dans les hôpitaux et les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, Han a annoncé qu’un assouplissement plus large serait mis en place pour permettre aussi aux non-vaccinés de voir en présentiel leurs proches y résidant. Actuellement, cette rencontre en face à face n’est autorisée qu’à condition que les visiteurs aient achevé leur schéma vaccinal après le 30 avril ou qu’ils soient guéris après avoir contracté la maladie.De même, les pensionnaires ayant reçu la quatrième dose de sérum ne seront plus privés de sortie. Mais les visiteurs doivent toujours prendre rendez-vous et effectuer un test PCR ou antigénique rapide, avant d’aller les voir.Côté bilan quotidien, 7 198 nouvelles infections ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Quant au nombre de cas graves, avec 82, il reste en dessous de la barre des 100 pour le sixième jour de suite. Neuf décès supplémentaires ont aussi été recensés. Là aussi, le chiffre est inférieur à dix depuis quatre jours.