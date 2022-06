L’OMS a fourni à Pyongyang des médicaments jusqu’à la fin 2021

Photo : YONHAP News

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a continué à faire parvenir à la Corée du Nord certains médicaments indispensables jusqu’à la fin de l’année dernière. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA).Dans une interview avec le média américain, Edwin Salvador, le chef du bureau à Pyongyang de l’organisme international, a précisé que l'OMS a envoyé au nord du 38e parallèle des comprimés pour des maladies non contagieuses, telles que le diabète et l’hypertension, ainsi que des traitements pour soigner les enfants tuberculeux. La dernière livraison a eu lieu fin 2021.Selon l’officiel de l’OMS, depuis, plusieurs organisations onusiennes ont demandé au régime nord-coréen de réceptionner davantage de livraisons et d’autoriser le séjour permanent de leurs représentants dans le royaume ermite.Cependant, Salvador a préféré ne pas répondre lorsque la radio américaine lui a demandé si les derniers lots d’envoi en Corée du Nord contenaient des médicaments liés au COVID-19. Pour rappel, il a fait savoir, l’année dernière que Pyongyang avait consulté l’OMS afin de s’informer des caractéristiques de ce virus et que l’organe international lui avait partagé des informations en la matière.