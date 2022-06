Ned Price : l’administration Biden toujours en faveur du dialogue avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le porte-parole du département d’Etat américain a reconfirmé les grandes lignes de la politique nord-coréenne de l’administration de Joe Biden : l’engagement et le dialogue.Lors d’un point de presse hier, Ned Price a alors rappelé les récents propos de son patron Antony Blinken. En effet, celui-ci avait redit que son pays n’avait aucune intention hostile à l’égard de Pyongyang, et ce dans une conférence de presse conjointe tenue à l’issue d’un entretien avec son homologue sud-coréen Park Jin, lundi à Washington.Price a ajouté que les USA plaidaient toujours pour le dialogue et la diplomatie afin de faire avancer l’objectif de dénucléariser la péninsule de façon complète. Et de regretter que le pays communiste ne réponde cependant pas à leurs offres.Toujours lors du briefing d’hier, la voix de la diplomatie américaine a une nouvelle fois exprimé sa préoccupation à l’égard du rapprochement entre Pékin et Moscou après l’invasion russe de l’Ukraine.