Création en vue d’une direction de la science et de la cybersécurité au ministère des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères cherche à créer une nouvelle direction générale, celle chargée des dernières avancées en science et technologie, ainsi qu’en cybersécurité. Une annonce faite hier par son porte-parole lors d’un briefing.Selon Choi Young-sam, son ministère ressent la nécessité d’intervenir dans un plus large champ d'activités à l'international, au fur et à mesure de la récente évolution de l’environnement diplomatique. D’où l’idée de mettre sur pied l’équipe en question.Son patron l’avait déjà mentionnée mardi durant son voyage à Washington. Lors d’un échange avec les correspondants sud-coréens basés dans la capitale américaine, Park Jin a affirmé qu’il était dorénavant très important de mettre en œuvre, plus systématiquement, la politique extérieure qui continue de se diversifier et de se spécialiser. Et d’ajouter que de retour à Séoul, il étudiera les mesures à prendre pour relever les défis du XXIe siècle, de manière anticipée et active, et ce en concertations avec les autres ministères concernés.La nouvelle direction générale, une fois lancée, assurera une partie des missions de celle chargée actuellement du climat, de l’environnement et de la science au ministère.