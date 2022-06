Séoul et Pékin au Dialogue de coopération maritime bilatérale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Chine ont organisé hier en visioconférence la deuxième édition de leur Dialogue de coopération maritime. Un dispositif lancé conformément à un accord intervenu en 2019 entre leurs ministres des Affaires étrangères.Au menu des discussions : les dossiers en cours en matière de réglementations et de politiques concernées, ainsi que la coopération bilatérale dans le domaine.Les deux parties ont partagé l’importance de gérer, de façon stable, l’ordre maritime et de respecter pour cela le droit international en la matière, et les intérêts de l’une et de l’autre. Elles se sont aussi mises d’accord pour prévenir les accrochages accidentels et consolider leur confiance mutuelle en poursuivant leur communication et leur collaboration.A ce propos, Séoul et Pékin ont décidé de continuer de discuter des moyens de travailler main dans la main en vue d’instaurer leurs canaux de communication. Il pourrait s’agir par exemple de mettre en place un groupe consultatif de travail entre les Polices maritimes des deux pays. Ceux-ci ont aussi évoqué la nécessité de faire avancer des négociations visant à délimiter leur frontière maritime.De plus, il a été question du projet de déversement dans le Pacifique des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon.