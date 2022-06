Yoon Suk-yeol s’entretient au téléphone avec Antonio Guterres

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a eu un entretien téléphonique aujourd’hui avec le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. A cette occasion, le chef de l’Etat s’est exprimé notamment au sujet des provocations balistique et nucléaire nord-coréennes.Le numéro un sud-coréen a souligné que les actions du régime de Kim Jong-un représentent une menace sérieuse pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale.Yoon a demandé à l’Organisation des Nations unies (Onu) d’imposer à la Corée du Nord une « réponse ferme et unie » au niveau de son Conseil de sécurité, et il a estimé que, sinon, l’organisation internationale risquerait d’envoyer un mauvais message laissant croire qu’elle tolère le développement balistique et nucléaire du pays communiste.Concernant la crise sanitaire du COVID-19 au Nord, le dirigeant sud-coréen a fait savoir que Séoul suivait de près et avec une grande inquiétude l’évolution de la situation. Il a précisé que son gouvernement a proposé à Pyongyang de fournir des médicaments, y compris le vaccin anti-COVID, mais qu’il n’a eu aucun retour. Et il a souhaité que l’Onu continue à surveiller la situation sanitaire nord-coréenne et qu’elle communique étroitement avec les responsables de son administration.Selon le cabinet présidentiel de Yongsan, Antonio Guterres a félicité Yoon Suk-yeol de son investiture au poste du président de la République, et les deux hommes ont discuté des mesures à prendre pour renforcer la coopération entre le pays du Matin clair et l’Onu.