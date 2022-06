Affaire de la liste noire : le Minjoo crie aux représailles politiques

Photo : YONHAP News

Le Parquet ne lâche pas l’affaire de la liste noire bien que le tribunal de Séoul a rejeté, mercredi, sa demande de mandat d’arrêt contre Paik Un-gyu qui occupait le poste de ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie de juillet 2017 à septembre 2018 sous la présidence de Moon Jae-in.Paik est soupçonné d’avoir ordonné de presser les chefs des 13 entreprises publiques affiliées à son ministère, nommés sous la précédente administration, de démissionner. Dans le cadre de ce dossier, les procureurs prévoient d’étendre leur enquête à plusieurs ex-conseillers de Moon.Le Minjoo, le parti présidentiel sortant, a dénoncé des « représailles politiques » contre le gouvernement précédent. Il a aussi protesté contre une autre affaire simultanément menée.En effet, la police a effectué, jeudi, une perquisition dans la mairie de Seongnam dans la cadre d’un dossier d’aménagement foncier du quartier de Baekhyeon. Lee Jae-myung, le rival malheureux de Yoon Suk-yeol à la présidentielle de mars et récemment élu député dans la circonscription de Gyeyang à Incheon aux législatives partielles du 1er juin, est soupçonné d’avoir favorisé le promoteur immobilier concerné lorsqu’il était le maire de la ville.Le Minjoo a allégué que tout a été orchestré par le nouveau ministre de la Justice, Han Dong-hoon. Cet ancien procureur est l’un des plus proches du président actuel. Selon lui, le rejet du mandat d’arrêt contre Paik par la justice montrerait bien que le Parquet forcerait les choses.A ce propos, le garde des Sceaux a démenti tout soupçon sur son ingérence. Il a souligné qu’il ne donnait pas de direction sur les investigations concrètes. Mais il n’a pas manqué de qualifier ces affaires d’importantes, faisant l’objet d’enquêtes dédiées aux graves infractions.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, a répliqué au Minjoo en demandant s’il s’agissait de représailles politiques lorsque les enquêtes pénales ont été menées contre l’ancienne présidente destituée Park Geun-hye et ses proches sous l’administration Moon.Par ailleurs, le chef de l’Etat a tenu les même propos ce matin. Selon lui, il ne convient pas de polémiquer politiquement contre le système judiciaire qui fonctionne tout à fait normalement.