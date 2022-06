Le gouvernement sud-coréen redoute une croissance ralentie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud risque de connaître un ralentissement de sa croissance économique sur fond de prolongation de la guerre en Ukraine et de politiques monétaires restrictives des principaux pays. Son ministère des Finances a exprimé une telle inquiétude dans le numéro de juin de « Green Book » sur les dernières tendances économiques, publié aujourd’hui.Selon ce texte, l’économie nationale connaît une amélioration soutenue dans le domaine de l’emploi et de la demande intérieure notamment dans les services, mais elle est confrontée à la détérioration des facteurs extérieurs et aux pressions inflationnistes persistantes qui se traduisent par la stagnation des investissements et par l’affaiblissement des exportations. D’où l’inquiétude sur le ralentissement économique.D’ailleurs, les chiffres sont parlants. Les exportations sud-coréennes ont certes augmenté de 21,3 % le mois dernier, mais selon les données corrigées des effets de calendrier, leur montant moyen par jour ouvrable a progressé de 10,7 %, soit un taux moindre qu’en avril. Quant aux investissements dans les équipements en mai, ils ont chuté de 7,5 % par rapport au mois précédent. Ainsi, ils ont diminué pour le troisième mois consécutif.Par ailleurs, l’indicateur reflétant la conjoncture économique actuelle a reculé de 0,3 point en avril comparé au mois précédent, tandis que celui prévoyant la situation économique à venir a baissé pour le dixième mois d’affilée.Le ministère des Finances a affiché la volonté de mobiliser tous les moyens pour stabiliser les prix et gérer les risques macroéconomiques. Il s’est engagé à accélérer la mise en œuvre des politiques économiques que le gouvernement a proposées afin de surmonter la tendance de croissance faible.Pour rappel, le gouvernement a abaissé hier sa prévision de croissance de 0,5 point pour miser sur 2,6 % en 2022.