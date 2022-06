Photo : YONHAP News

Les places sud-coréennes n'ont pas réussi à prolonger les bons résultats enregistrés hier. Le Kospi, l'indice de référence de la Bourse de Séoul, cède 0,43 % et clôture à 2 440,93 points. A noter qu'à l'ouverture ce matin, il s'est dangereusement approché du seuil des 2 400 points. De son côté, le Kosdaq, l'indice des valeurs technologiques, perd également 0,43 % et termine la semaine à 798,69 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit fortement face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 353,72 wons (+12,26 wons) et le dollar américain 1 287,30 wons (+1,7 won).