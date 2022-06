Météo : un week-end nuageux et chaud en prévision

Photo : YONHAP News

La parenthèse ensoleillée d’hier n’aura que trop peu duré. Dès aujourd’hui, les nuages ont repris leur place dans le ciel sud-coréen. Dans la matinée, ils ont envahi une partie de la moitié ouest du pays. Ils se sont ensuite étendus sur tout le territoire. De violentes averses, couplées par moment à du tonnerre, se sont abattues sur 75 % du territoire. Seul le quart sud-est a été épargné.Par ailleurs, les températures sont en hausse. Une chaleur étouffante due au temps orageux a accompagné les habitants du pays du Matin clair. Le seuil des 30°C a été atteint pratiquement dans toutes les villes. Sauf le littoral sud et l’île méridionale de Jeju ont vu leur mercure stagner entre 25 et 27°C.Ce week-end, les conditions météo ne risquent pas de s’améliorer. Samedi et dimanche matins seront sensiblement identiques : un voile gris sur tout le territoire avec en plus pour demain des averses sur la capitale. Demain après-midi, des orages sont attendus dans la région métropolitaine alors que le soleil brillera dans le sud-est. De même pour dimanche dans la journée, sans l’épisode orageux. Les températures resteront encore très élevées, au-delà des 30°C.