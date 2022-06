La Cour des comptes se penche sur l’affaire d’un fonctionnaire sud-coréen tué par balles par Pyongyang

Photo : YONHAP News

C’est un retournement de situation inattendu. La préfecture de police maritime d’Incheon a présenté les résultats de son enquête sur l’affaire d’un fonctionnaire sud-coréen abattu par balles, le 22 septembre 2000, dans les eaux nord-coréennes par l’armée du royaume ermite, alors qu’il avait été porté disparu la veille, près de l’île de Yeonpyeong, à savoir la frontière maritime intercoréenne (NLL) en mer Jaune.La préfecture a déclaré hier n’avoir trouvé aucune preuve montrant que la victime, dénommée Lee, aurait voulu passer de son plein gré au nord du 38e parallèle. Cette conclusion finale contredit l’hypothèse avancée à l’époque.En 2020, le ministère de la Défense a déclaré aux journalistes que le fonctionnaire en question, affilié au ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, semblait avoir tenté de se rendre au Nord, alors qu’il travaillait en qualité de capitaine de première classe à bord d’un bateau de patrouille.La police maritime a avancé la même spéculation en s’appuyant sur les informations fournies par les autorités militaires et les services de renseignement ainsi que sur le surendettement de Lee dû aux jeux d’argent et de hasard.La Cour des comptes a annoncé aujourd’hui qu’elle lancerait une enquête approfondie sur la police maritime et le ministère de la Défense pour savoir s’ils ont mené toutes les procédures en toute légalité et de façon pertinente. Une précision. En Corée du Sud, elle est chargée non seulement de contrôler la régularité des comptes publics mais aussi de mener l’inspection sur le dysfonctionnement des organismes publics.