« Nuri » prépare de nouveau son deuxième lancement

Photo : YONHAP News

La première fusée de conception sud-coréenne « Nuri » a été de nouveau fixée à la verticale sur le pas de tir ce matin. Son deuxième essai était prévu le 16 juin, jeudi dernier donc, mais a encore été reporté à cause d’une anomalie détectée dans le capteur de niveau du réservoir d'oxydant.L’engin est donc retourné au bâtiment d’assemblage pour une analyse plus approfondie du problème. Vendredi, en fin de journée, le ministère des Sciences et des TIC et l'Institut de recherche aérospatiale de Corée (Kari) ont annoncé que la défectuosité avait été réglée plus tôt que prévu et que le nouveau tir serait effectué mardi, à savoir demain.Au programme cet après-midi : connexion avec la tour ombilicale qui sert à l’alimenter en électricité et en oxydant. Les préparatifs doivent être terminés avant 19h si tout se passe bien. Demain matin, le comité de la gestion du tir de Nuri déterminera l’alimentation en propergol, avant de confirmer l’heure exacte de l’expédition l’après-midi, en tenant compte des situations météorologiques. Pour le moment, 16h est l’horaire le plus plausible.Aujourd’hui, il faisait gris à Goheung où se situe le Centre spatial de Naro, mais la vitesse du vent restait entre 1 et 3 m/s. Demain, le jour J, des précipitations sont prévues, mais n’auront pas d’impact sur le lancement. L’important est qu’il n’y ait pas de foudre, un phénomène naturel qui risquerait fortement d’entraver son parcours.