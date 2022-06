MEF : Séoul utilisera activement l'énergie nucléaire pour atteindre son objectif de neutralité carbone

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud exploitera activement le nucléaire pour parvenir à la neutralité carbone et pour assurer la sécurité énergétique du pays.D’après le cabinet du chef du gouvernement, c’est ce qu’a déclaré vendredi le Premier ministre lors du Forum des grandes économies sur le climat et l’énergie (MEF) organisé en visioconférence. C’est la troisième fois que le président américain Joe Biden le réunit.A cette occasion, Han Duck-soo a notamment exprimé la volonté du nouvel exécutif de respecter l’Accord de Paris et d’atteindre les Contributions déterminées au niveau national (NDC) de son pays déposées à la fin de l’année dernière.Le Premier ministre a également manifesté la détermination de Séoul à apporter ses contributions dans les domaines du fournissement de voitures non-polluantes, la réduction d’émission de gaz à effet de serre, la promotion des technologies et des transports maritimes verts et la sécurité alimentaire.Sous le thème « Application et au-delà », les chefs du gouvernement et d’État des principaux pays dont les Etats-Unis, l’Union européenne, l’Australie et le Japon, ont pris part à cette conférence.