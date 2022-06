EXPO 2030 BUSAN : le Premier ministre s’envole pour Paris

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre va affirmer à Paris la volonté ferme du nouveau gouvernement sud-coréen d’accueillir l’Exposition universelle de 2030 à Busan, la grande ville portuaire située dans le sud-est de la Corée du Sud.Dans un message publié dimanche sur les réseaux sociaux, Han Duck-soo a déclaré qu’il visiterait la capitale française pendant cinq jours afin d’assister à l’assemblée générale du Bureau International des Expositions (BIE). Il est prévu de faire une présentation du projet sud-coréen devant les Etats membres, avec les concurrents : Ryad en Arabie Saoudite et Rome en Italie.Han fera valoir la vision de l’EXPO 2030 BUSAN en tant que plateforme de grande transformation qui amènera l’humanité en crise à un avenir meilleur.Selon le chef du gouvernement, jusqu’à présent, seuls six nations ont organisé les trois événements internationaux, à savoir, les Jeux olympiques, la Coupe du monde et l’Exposition universelle, et le pays du Matin clair peut réécrire l’Histoire en les rejoignant.Le haut officiel a également indiqué que l’accueil de l’événement rapporterait d’immenses retombées économiques de 61 000 milliards de wons, soit 44,9 milliards d’euros. De plus, l’exposition dénombrera 50,5 millions de visiteurs et entraînera la création de 500 000 emplois.Le thème de l’Exposition de Busan est « Transformer notre monde, Naviguer vers un avenir meilleur ». La ville hôte sera déterminée en novembre 2023.