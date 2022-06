Meurtre d’un fonctionnaire en mer Jaune : le PPP demande les excuses de l'ancienne administration

Photo : YONHAP News

Le débat est houleux dans le milieu politique sur le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen en mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine. Pour rappel, il a été abattu par balles par l’armée nord-coréenne en 2020, et l’administration de Moon Jae-in a annoncé qu’il avait tenté de faire défection vers le royaume ermite. Mais récemment la garde côtière est revenue sur ce constat.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir conservatrice, a demandé à l’ancien gouvernement et le Minjoo, parti présidentiel de l’époque, de présenter ses excuses auprès de la famille de la victime. Il a critiqué que la formation de centre-gauche soulignait toujours la justice et les droits de l’Homme, mais qu’elle ne l’applique pas pour elle-même et Pyongyang. Le PPP a alors demandé au Minjoo de rendre publiques toutes les données relatives s’il n’avait rien à cacher. Il a d’ailleurs nommé le député Ha Tae-keung à la tête du groupe de travail qui sera bientôt lancé pour mettre la lumière sur cette affaire.L’ancienne formation au pouvoir, de son côté, a répliqué que l’actuel parti présidentiel essayait de lui donner l’image de soumis du Nord. Elle a refusé de fournir les archives de l’ancien président de la République en affirmant qu’aucun pays ne dévoilerait les données liées à la sécurité nationale pour un conflit politique. La première force de l’opposition a maintenu sa position sur le fonctionnaire décédé, indiquant qu’au moment des faits, même les parlementaires du PPP avaient partagé cette estimation, s’appuyant sur les renseignements obtenus.