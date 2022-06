COVID-19 : le nombre de nouveaux cas à son niveau le plus bas depuis 160 jours

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections reste en dessous de 10 000 depuis 11 jours. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud en a recensé 3 538, à savoir le niveau le plus bas depuis 160 jours. Parmi eux, près de 15 % ont plus de 60 ans et 23 % ont moins de 18 ans.Le nombre de patients en état critique s’est établi à 72 tandis que celui de décès a progressé de 10. Jusqu’à présent, 18,2 millions d’habitants du pays du Matin clair ont attrapé le COVID-19.A partir d’aujourd’hui, les mesures sanitaires dans les Ehpads sont considérablement atténuées. La visite en face à face est désormais possible peu importe son statut vaccinal. Les résidents sont de nouveau autorisés à sortir de l’établissement, d’autant que plus de 80 % d’entre eux ont reçu une 4e dose de sérum.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de maintenir l’obligation de confinement d’une semaine pour les personnes contaminées jusqu’au 17 juillet, en craignant une nouvelle vague. Il compte examiner la situation épidémique toutes les quatre semaines pour déterminer la levée de ce dispositif.