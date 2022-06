Hausse des prix : Yoon incite à une collaboration transpartisane

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a déclaré que l’économie se portait mal à un point de suffoquer la population, mais qu’il n'y avait pas de moyen fondamental pour faire face à la récession mondiale. Car selon lui, la situation actuelle est due aux politiques de la hausse des taux d’intérêt lancées par une multitude de pays face au trop grand nombre de devises en circulation.Le chef de l’Etat a rassuré que le gouvernement faisait de son mieux pour endiguer la flambée des prix afin de stabiliser la vie des classes populaire et moyenne. Il a tout de même regretté le retard de la composition de la direction du Parlement qui aurait pu accélérer l’adoption des projets de loi permettant de baisser les coûts d’approvisionnement. Il a alors incité tous les partis politiques à apporter leur collaboration pour la révision de la loi nécessaire.A propos des candidates aux postes de ministre de l’Éducation et celui de la Santé et du Bien-être, Park Soon-ae et Kim Seung-hee, Yoon a affirmé attendre la confirmation des membres des commissions parlementaires pour qu’elles puissent être auditionnées.Du côté de l’affaire du fonctionnaire sud-coréen abattu dans la mer Jaune par le Nord en 2020, le président envisage de rendre publiques des données supplémentaires en la matière d’autant que la protection de la population est la première mission d’un pays.