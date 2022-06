L’exercice aérien « Soaring Eagle » mené en public, une première en cinq ans

Photo : YONHAP News

L’armée de l’air va mener à partir d’aujourd’hui son exercice biannuel de grande ampleur. La manœuvre « Soaring Eagle » se tiendra au 29e groupe d'armes de chasse tactique à Cheongju, dans la province du Chungcheong du Nord.D’ici vendredi, quelque 200 soldats et 70 avions devraient y participer, dont l’avion furtif dernier cri F-35A ainsi qu’une large gamme d'avions de chasse, dont notamment les F-15K, F-16 et FA-50, en plus des aéronefs de contrôle d'aérodrome KA-1 et de ceux de transport CN-235.L’entraînement repose sur différents scénarios, y compris la réponse à une infiltration massive des forces ennemies dans les airs. On y retrouve également la détection et l’interception à distance des capacités aériennes et spatiales de l’ennemie, ainsi que la contre-attaque au niveau de la provocation.Cette manœuvre a été effectuée à l’abri des regards du public depuis 2018, lors du dégel des tensions entre les deux Corées, à la suite des JO d’hiver de PyeongChang et aux sommets bilatéraux. Or, face à la multiplication récente des bravades du royaume ermite, il se déroulera cette fois-ci au grand jour pour la première fois depuis cinq ans.