Le « jangma » débute sur l’île de Jeju

Photo : YONHAP News

L’été a bel et bien commencé en Corée du Sud. Le week-end dernier, la première vigilance canicule a été émise dans les deux provinces de Gyeongsang dans le sud-est. En l’espace de trois jours, elle a été étendue à la province de Jeolla du Sud et au centre du territoire. Certaines régions de la province de Gyeongsang du Sud ont été placées en alerte.Une masse d’air chaud et humide continue à s’installer au pays du Matin clair. Aujourd’hui, ses habitants ont passé la journée sous une chaleur intense avec une température maximale de 33°C.Suite à l'instabilité atmosphérique, des averses orageuses sont attendues partout sur le territoire avec des précipitations de 5 à 30mm. Le front stationnaire qui déclenchera la saison des pluies, appelé « jangma » en Corée, monte vers le nord depuis l’île méridionale de Jeju. La pluie commencera à tomber sur l’île ce soir, atteignant 20mm jusqu’à demain. Les moussons sporadiques se produiront tout au long de la semaine. Météo-Corée avertit sur les potentiels dégâts que les intempéries risquent de causer, tels que des inondations sur des champs agricoles et des glissements de terrain.Quant aux zones littorales de la province de Gyeongsang du Sud, elles connaîtront des averses à partir de demain matin avec des précipitations de moins de 5mm.De leur côté, les régions centrales seront frappées par une vague de chaleur. Notamment, Séoul connaîtra un pic de la canicule et verra le mercure monter jusqu’à 33°C mardi.Néanmoins, la basse pression devrait faire monter le front pluvieux vers le nord et la mousson pourra atténuer dans quelques jours la chaleur du centre territorial.