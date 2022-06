Bourse : le Kospi s'effondre sous les 2 400 points

Photo : YONHAP News

Les temps sont durs pour la Bourse de Séoul. Le Kospi, son indice principal, est passé directement sous les 2 400 points. En effet, en fin de matinée, il avait déjà perdu 2,16 % et pointait à 2 388,27 points. Cette forte baisse s’explique notamment par le peu d’activité des investisseurs, toujours saisis par la crainte d’une récession de l’économie mondiale, dans un contexte de resserrement monétaire rapide sur les principaux marchés internationaux.A la fermeture des cours, le Kospi clôture à 2 391,03 points (-2,04 %). Quant au Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, il termine à 769,92 points (-3,60 %).Par ailleurs, l’indice des poids lourds sud-coréens, tels que Samsung Electronics, Naver ou encore SK hynix, ont tous fortement chuté, se préparant à l’impact de la hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale des Etats-Unis (Fed), l’augmentation la plus importante depuis 1994.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 361,16 wons (+7,44 wons) et le dollar américain 1 292,40 wons (+5,10 wons).