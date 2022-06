Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que la Corée du Sud tente à nouveau le deuxième lancement de sa première fusée spatiale de conception nationale KSLV-II.Le ministère des Sciences et des TIC et l’Institut de recherche aérospatiale (KARI) ont annoncé que les dernières préparations se déroulaient normalement. Et l’heure exacte du tir sera déterminée en début d’après-midi, à l’issue d’un examen général des préparatifs techniques, des conditions météorologiques ou encore d’une possible collision avec d’autres objets spatiaux.Pour le moment, 16h est la fenêtre prévue, avec une météo à priori favorable.Le décollage du lanceur, surnommé « Nuri », initialement programmé mercredi dernier, a été reporté deux fois la semaine dernière pour des raisons météorologiques et techniques.