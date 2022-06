Echange téléphonique entre les chefs de la diplomatie sud-coréenne et indonésienne

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu hier par téléphone avec son homologue indonésienne. C’était leur premier coup de fil depuis la prise de fonction du premier.A cette occasion, Retno Marsudi a invité Park Jin à prendre part à la conférence des chefs de la diplomatie du G20, que son pays accueillera à Bali les 7 et 8 juillet prochains. Une invitation acceptée.Le G20 ou le groupe des Vingt est un forum de discussions sur l’économie mondiale et sur l’ordre financier international. Il réunit de grandes puissances de marché avancées et émergentes, parmi lesquelles les Etats du G7, des BRICS, du MIKTA.Les deux ministres ont également échangé sur les meilleurs moyens de développer les relations entre leurs pays. Ils se sont alors accordés à dire qu’il faudra faire de leur cinquantenaire, en 2023, une opportunité de les élargir davantage.Dans le même temps, Marsudi et Park ont évoqué la nécessité d’approfondir la coopération entre Séoul et Djakarta en matière de sécurité économique, en particulier au sein du Cadre économique pour l’Indopacifique (IPEF), lancé en mai à l’initiative de Washington.