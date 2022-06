Han Duck-soo : BTS poursuivra son rôle d'ambassadeur pour la candidature de Busan à l'Exposition universelle de 2030

Photo : YONHAP News

Selon le Premier ministre Han Duck-soo, le boys band sud-coréen BTS va continuer à jouer son rôle d’ambassadeur de bonne volonté pour la candidature de Busan à l'Exposition universelle de 2030, malgré l’annonce de la suspension de ses activités collectives. L’ancien secrétaire général de l'Onu Ban Ki-moon y apportera également son soutien pour accueillir cet événement international dans la première ville portuaire sud-coréenne.Lors de sa rencontre hier avec des journalistes à Paris où se déroule les 20 et 21 juin l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de l'exposition (BIE), le chef de l’exécutif a rappelé la contribution des personnalités de différents milieux afin de lancer la campagne de promotion auprès de 170 pays.Pour rappel, Big Hit Music, l'agence du septuor a officialisé le 17 juin dernier l’acceptation de la demande du gouvernement de la ville de Busan de servir d'ambassadeurs pour promouvoir EXPO 2030 BUSAN.Le chef du gouvernement sud-coréen est actuellement en visite dans la capitale française, accompagné de Park Hyung-jun, maire de Busan et Chey Tae-won, patron du groupe SK et président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI) afin de participer à la 170e session de l'Assemblée générale du BIE. Les trois villes en lice à savoir Busan (Corée du Sud), Rome (Italie) et Riyad (Arabie saoudite) vont faire aujourd’hui une présentation dans l’espoir d’accueillir l'Exposition universelle de 2030.Soulignant l’importance de cette année, celle de référence pour les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, le Premier ministre Han a mis en avant les atouts de son pays, surtout en matière d’industrie et d'intelligence artificielle (IA). Il a ensuite insisté sur le rôle du secteur privé dans la campagne de promotion en évoquant la participation de Chey Tae-won, le président de la KCCI.Afin d’être désignée comme ville hôte, il faut obtenir plus de deux tiers des voix des deux tiers des pays membres du BIE présents lors du vote final qui aura lieu en novembre 2023.