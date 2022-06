BOK : l’inflation pourrait dépasser 4,7 % en 2022

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) ne cache pas son pessimisme sur la hausse des prix. Dans un rapport publié aujourd’hui, elle a estimé que cette année, l’inflation pourrait dépasser celle de 2008 et la prévision revue à la hausse la semaine dernière par le gouvernement, toutes deux à 4,7 %.La banque centrale a expliqué son pronostic par la récente évolution de la situation. Selon elle, la poussée inflationniste des six premiers mois de l’année est similaire à celle de 2008. Plus inquiétant encore, cette année, il est fort possible que les prix continuent de flamber même après le second semestre, tandis qu’il y a 14 ans, leur augmentation avait ralenti entre juillet et décembre, dans le sillage de la crise financière mondiale.L’institution prévoit que le taux d’inflation restera de loin supérieur à 5 % pendant un certain temps et que ce mois-ci, il devrait franchir celui du mois dernier, qui s’est alors établi à 5,4 %. Les explications sont simples : l'emballement des cours des matières premières à l’international, et le problème des chaînes d’approvisionnement dans le monde dû au conflit en Ukraine, ou encore la reprise de la consommation, tirée par la levée des restrictions sanitaires.Egalement dans son rapport, la BOK a indiqué qu’entre janvier et mai derniers, les prix avaient grimpé en moyenne de 4,3 %, et que ce rebond avait été constaté en particulier dans les services, les produits pétroliers et manufacturés. Là aussi, il est attribué, sans surprise, à l’envol du cours du baril et des céréales.