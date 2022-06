La Corée du Sud affiche une balance commerciale déficitaire de 7,6 milliards de dollars en juin

Photo : YONHAP News

Selon les chiffres recensés du 1er au 20 juin, le montant des exportations de produits « made in Korea » a diminué de 3,4 % en glissement annuel, notamment en raison de l'augmentation des jours fériés pendant cette période. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le Service des douanes.Le nombre de jours ouvrables au cours de cette période a été de 13,5 jours, soit deux jours de moins que l'an dernier. Le 1er juin, rappelons-le, les sud-Coréens étaient invités aux urnes et le 6, c’était la Journée commémorative des morts pour la patrie. En termes d'exportations journalières moyennes compte tenu du nombre de jours ouvrables, le montant a progressé de 11 %.Parmi les produits phares, l’exportation des semi-conducteurs et celle des produits pétroliers ont augmenté respectivement de 1,9 et de 88,3 % alors qu'un recul des exportations a été observé pour les voitures particulières (-23,5 %), les pièces automobiles (-14,7 %) et les appareils de communication sans fil (-23,5 %).Lorsqu’on regarde les résultats selon les partenaires commerciaux, la vente des produits sud-coréens a progressé de 16,5 % à Taïwan et de 54,9 % à Singapour tandis qu’elle a diminué de 6,8 % en Chine, de 2,1 % aux Etats-Unis, de 5,3 % en Europe et enfin de 4,7 % au Vietnam.De son côté, le montant des importations du 1er au 20 juin s’est élevé à 38,9 milliards de dollars soit une hausse 21,1 % par rapport à la même période l’année dernière.Plus précisément, le pétrole brut (63,8 %), les semi-conducteurs (40,2 %) et les produits pétroliers (24,5 %) ont vu leur importation augmenter. En revanche, celle d’équipements de fabrication de semi-conducteurs et de voitures ont diminué respectivement de 6,5 et de 34,8 %.L’augmentation des importations a été notable avec la Chine (23,4 %), les Etats-Unis (13,3 %), le Japon (1,9 %), l’Arabie saoudite (75,9 %) et l’Australie (43,1 %), tandis que la quantité de produits venant de l'Union européenne a diminué de 3,3 %.La balance commerciale sur ces trois semaines de juin est donc en déficit de 7,64 milliards de dollars. Pour rappel, elle affichait un excédent de 236 millions de dollars au cours de la même période en 2021.