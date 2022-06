Photo : YONHAP News

Le comité d’éthique du Minjoo vient de trancher et a préconisé une suspension de six mois de la carte de membre du député du parti Choi Kang-wook. Celui-ci est soupçonné d’avoir adressé des propos à connotation sexuelle à l’un de ses collègues. C’était le 28 avril.La décision a été rendue hier soir. Le comité de la principale force de l’opposition l’a étayée en plusieurs raisons. L’élu épinglé avait fait des remarques déplacées lors d’une réunion sur Zoom avec plusieurs autres parlementaires et leurs assistantes, et avait continué de les nier, ce qui a fait souffrir celles-ci psychologiquement, entre autres.Le comité d’urgence, qui dirige la formation jusqu’à l’élection de son nouveau patron en août, décidera demain d’approuver ou non la proposition.