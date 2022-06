Corée du Nord : Séoul présente les enjeux des sanctions indépendantes de chaque pays

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine ont donné une conférence de presse conjointe à l’issue de leur entretien, le 13 juin à Washington. A cette occasion, Park Jin et Antony Blinken ont fait une annonce qui a attiré l’attention.En effet, les deux hommes ont affirmé avoir discuté des moyens concrets d’empêcher la Corée du Nord d’exploiter le ventre mou de l’application des sanctions onusiennes déjà prises à son encontre. Sans donner pour autant plus de précisions. Il s’agirait que chaque pays lui impose ses propres mesures punitives. Des mesures dont les effets ne seront que symboliques, selon des observateurs.Pourtant, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères en a fait état de trois enjeux. Concrètement, les sanctions de chaque nation permettent de combler les lacunes en question, puis de renforcer la vigilance à l’égard de celles des Nations unies et enfin de favoriser la coopération internationale.