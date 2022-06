Le Parquet interdit aux développeurs de Luna de quitter le pays

Photo : YONHAP News

Les procureurs qui enquêtent sur l'effondrement des monnaies virtuelles Luna et Terra USD, viennent d’imposer l’interdiction de quitter le pays à certains de leurs responsables. L’investigation obligatoire semble alors être imminente.L’équipe conjointe d'enquête sur les délits financiers du tribunal du district sud de Séoul a récemment interdit à tous les employés de Terraform Labs, une entreprise de blockchain créée par le sud-Coréen Kwon Do-hyung ou Do Kwon, de sortir du territoire. Deux personnes identifiées jusqu’à présent sont des développeurs qui ont participé à la naissance de Terra, dont celui qui était chargé de la conception des projets clés comme Anchor Protocol.Etant donné que plusieurs développeurs travaillaient ensemble à l'époque, diverses personnes se sont vues interdire de quitter le territoire sud-coréen. Cependant, l'enquête sur le fondateur de Terraform Labs marque le pas. Kwon qui séjourne actuellement à Singapour où se trouve le siège social de son entreprise tenterait actuellement d’obtenir la citoyenneté singapourienne.A noter que pour immigrer dans cette cité-Etat, il est nécessaire de gérer une entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse en moyenne 46 milliards de wons, à savoir plus de 33,8 millions d’euros, au cours des trois dernières années et investir environ 2,3 milliards de wons, soit un peu plus de 1,69 million d’euros dans le fonds d'investissement étatique singapourien. Le demandeur de la citoyenneté doit également séjourner plus de deux ans dans la cité-Etat. Kwon répond ainsi à toutes ces conditions requises.Puisque le créateur de Luna reste introuvable, l’enquête sur les principaux responsables de Terraform Labs risque de prendre du temps. Le Parquet convoquera d’abord ses développeurs afin de savoir s’il n’y avait pas une quelconque illégalité dans les services essentiels de cette plateforme.