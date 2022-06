Immobilier : l’administration de Yoon Suk-yeol commence à dévoiler sa feuille de route

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui un train de mesures à mettre en place au troisième trimestre pour stabiliser le marché immobilier, plus particulièrement celui locatif des logements.Il s’agit en premier lieu d’alléger le fardeau des locataires. Pour y parvenir, l’exécutif entend accorder des privilèges aux propriétaires dits généreux qui augmentent, de leur propre gré, les loyers de l’ordre de moins de 5 %. Ces avantages concernent notamment les plus-values en cas de vente et peuvent être appliqués à une partie des multipropriétaires.Les mesures annoncées prévoient en même temps d’élargir les prêts bancaires à ceux qui prennent à bail un logement sur caution très importante, ainsi que le crédit d’impôts.Autre décision. Elle concerne cette fois les offres de logements sociaux. Le gouvernement incitera les entreprises privées à en construire davantage, en leur octroyant des allègements fiscaux, comme la réduction de l’impôt sur les sociétés. Il envisage aussi d’apporter, en leur faveur, un changement au plafond des prix encadrés des logements neufs. Des détails le concernant seront annoncés avant la fin du mois.Et la taxe d’acquisition sera elle aussi exemptée pour ceux qui deviennent propriétaires pour la première fois, dans la limite d’un montant maximum de deux millions de wons, quels que soient le prix du logement et le revenu de son acquéreur.Le mois prochain, l’exécutif dévoilera l’amendement de l’impôt sur la fortune immobilière et le plan d’offres de 2,5 millions de logements dans le courant du troisième trimestre de l’année.