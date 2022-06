Yoon Suk-yeol continue de plaider pour un allègement audacieux des réglementations

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. L’occasion pour Yoon Suk-yeol de revenir sur les chantiers économiques.Le chef de l’Etat a alors commencé à évoquer une nouvelle fois la nécessité de faire disparaître les pratiques injustes comme les ententes illicites, en la qualifiant d’innovation réglementaire.Le dirigeant a également souligné le rôle du marché et des acteurs privés de l’économie nationale pour sortir le pays de la crise. Selon lui, le gouvernement doit donc supprimer, de manière audacieuse, toutes réglementations susceptibles d’entraver leurs activités.Le président Yoon en a profité pour demander à son équipe de conjuguer ses efforts et de rester vigilante face à l’énorme incertitude qui plane sur l’économie mondiale comme nationale. Et d’ordonner à chaque ministère d’élaborer au plus vite les mesures permettant de rendre stable le quotidien des sud-Coréens et de réanimer l’économie en les plaçant au cœur de ses priorités.Le numéro un sud-coréen a aussi préconisé de hâter l’innovation dans les entreprises publiques, dont la dette a fortement augmenté sous l’administration précédente pour atteindre 583 000 milliards de wons, soit quasiment 430 milliards d’euros, fin 2021.