« Nuri » : lancement confirmé pour 16h

C’est maintenant définitif. Ce sera aujourd’hui, à 16h, que la première fusée sud-coréenne de conception nationale KSLV-II sera tirée depuis le centre spatial de Naro à Goheung dans le sud-ouest du territoire.La décision vient d’être prise par le ministère des Sciences et des TIC et l’Institut de recherche aérospatiale (Kari), à l’issue d’une nouvelle réunion du comité de gestion de son lancement.Le ministère a expliqué que l’heure du tir avait été fixée après avoir mené un examen général des préparatifs techniques, des conditions météorologiques ou encore d’une possible collision avec d’autres objets spatiaux. Il est prévu que le vent souffle alors à une vitesse de quatre mètres par seconde. Aucune possibilité non plus que le lanceur, appelé aussi « Nuri », soit frappé par la foudre.Le remplissage de carburants s’est déjà achevé à 14h30 et celui d’oxydant doit se poursuivre jusqu’à 15h10.