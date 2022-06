Météo : forte chaleur pour le Solstice d’été

Photo : YONHAP News

Le Solstice d’été, qui marque l’entrée dans l’été astronomique et le jour le plus long de l’année, a été particulièrement caniculaire. Dès l’aube, le thermomètre se situait déjà à une moyenne de 22°C. Il a ensuite grimpé en flèche au fil de la journée, atteignant 33°C à Séoul, 34°C à Andong, et 35°C à Daejeon, Daegu et Gwangju, entre autres.Du côté du ciel, il était assez découvert sur la majorité du territoire. Le littoral sud était légèrement plus nuageux et les températures n’ont pas dépassé les 30°C. Par ailleurs, les pluies de mousson, « jangma » en coréen, débutées hier sur l’île de Jeju, se sont considérablement calmées aujourd’hui.Enfin, un point sur Goheung, ville au sud-ouest du territoire qui abrite le centre spatial de Naro, depuis lequel la fusée « Nuri » doit être lancée. A 15 heures, les conditions météorologiques étaient stables et propices au tir de l’engin interplanétaire, confirmé pour 16 heures.