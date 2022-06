« Nuri » : succès de son 2e lancement

Photo : YONHAP News

Deuxième tentative réussie. La première fusée spatiale sud-coréenne de conception nationale KSLV-II est parvenue aujourd’hui à mettre quatre CubeSats et un satellite factice, le tout de 1,5 tonne, sur son orbite prévue à 700km d’altitude.Le lanceur, surnommé « Nuri », a décollé à 16h, comme initialement programmé, du centre spatial de Naro à Goheung, situé dans le sud-ouest du territoire. Le tir et le déploiement de ses trois phases ont fonctionné, tout comme la séparation du carénage de protection et celle des charges utiles. Les responsables de la mission ont alors pu pousser un ouf de soulagement.Le ministère des Sciences et des TIC a annoncé que la base scientifique sud-coréenne au Pôle Sud a communiqué avec succès avec les CubeSats emportés par le véhicule. Mais, ce n’est qu’aux alentours de 10h, demain matin, qu’on pourra savoir si les satellites sont correctement opérationnels.Un peu plus d’une heure après le lancement, le ministre Lee Jong-ho a officiellement confirmé cette prouesse. Il s’en est réjoui, saluant une grande avancée et affirmant que la Corée du Sud se trouvait dorénavant à un tournant de son histoire scientifique et technologique.