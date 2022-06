Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont lancé des tests et mis à l’écart deux individus, un étranger et un sud-Coréen, suspectés d’être infectés par la variole du singe, signalés hier pour la première fois en Corée du Sud.Dès que l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) obtient les résultats de ces dépistages, elle donnera un briefing et expliquera les mesures à prendre. Elle fournira également plus de détails sur les premiers patients suspects à travers un communiqué de presse qui sera publié dans la matinée.Pour rappel, la KDCA a désigné le 8 juin dernier la variole du singe comme une épidémie de niveau 2, sur une échelle de quatre.