Guerre en Ukraine : la livraison de matériel médical d'urgence prévue mardi

Photo : YONHAP News

Un nouvel envoi d’équipements médicaux va avoir lieu en partance d’Incheon pour soutenir la population touchée par le conflit en Ukraine dans le cadre de l’engagement de Séoul de lui fournir une aide humanitaire supplémentaire d'une valeur de 50 millions de dollars.C’est ce qu’a confirmé hier un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères devant des journalistes. Dans un premier temps, les produits de santé d’urgence dont les Ukrainiens ont le plus besoin, seront envoyés aux alentours de mardi prochain.Les fournitures médicales, qui seront prioritairement acheminées et pèsent environ 25 tonnes, comprenent notamment des appareils respiratoires et des sérums antitétaniques destinés à soigner les blessés de guerre. Concernant le soutien aux armements, Séoul a une fois de plus souligné le principe selon lequel seules les aides humanitaires seront accordées.La récente décision liée au renforcement du soutien en faveur de l’Ukraine s’expliquerait par la participation du président sud-coréen Yoon Suk-yeol au sommet de l'Otan qui se tiendra les 29 et 30 juin prochains.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen a offert depuis mars 28 millions de dollars d’aides directes ou indirectes à l'Ukraine via des organisations internationales et 12 millions de dollars à la Pologne, la Moldavie et la Roumanie, ses pays voisins, dans le but de venir en aide aux réfugiés ukrainiens.