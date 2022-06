COVID-19 : les autorités appellent les habitants à respecter les mesures sanitaires pendant les vacances

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 8 992 nouveaux cas de COVID-19, y compris 106 importés, soit une baisse de plus de 318 en un jour. Le nombre reste donc inférieur au seuil de 10 000 pour le 13e jour d’affilée. Ainsi, l’épidémie poursuit sa décrue.Dans ce contexte, le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) a mis l’accent sur le strict respect des mesures sanitaires à l’approche de la première saison des vacances d’été depuis la fin de la distanciation sociale. Les autorités sanitaires ont ainsi décidé de faire appel au civisme des habitants plutôt que d’imposer des restrictions en cette période estivale.En 2021, la Corée du Sud a connu sa 4e vague épidémique de COVID-19 à partir du mois de juillet avec l’augmentation des déplacements des vacanciers. C’est pourquoi cet été est considéré comme une période critique susceptible de déclencher un nouveau pic d’infections.Dans ce contexte, les autorités sanitaires invitent la population notamment à porter le masque dans un espace fermé, de consulter un médecin en cas de symptômes suspects et d’aérer au moins 30 minutes avant et après l’utilisation d’un climatiseur. Elles renforceront également les contrôles sur place afin de vérifier si l’aération et la désinfection se font régulièrement dans les installations recevant du public telles que les musées, les cinémas et les cafés, entre autres.