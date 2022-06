Meurtre d’un fonctionnaire en mer Jaune : Séoul envisage de transmettre la demande de la famille du défunt à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a fait savoir, hier, qu’il transmettra à la Corée du Nord la demande de la famille du fonctionnaire fusillé en mer Jaune.Pour rappel, un employé du ministère sud-coréen de la Pêche et des Affaires maritimes a été abattu par l’armée nord-coréenne en septembre 2020. A l’époque, Séoul avait estimé qu’il avait tenté de rejoindre le pays communiste. La famille du défunt s’était alors vigoureusement opposée à cette annonce et continue de demander de faire la lumière sur cette affaire.D’après un responsable du ministère, Séoul cherchera à transmettre cette requête à Pyongyang même s’il est difficile de la lui faire accepter, étant donné que le dialogue intercoréen est aujourd’hui complètement rompu.Concernant la prétention d’un député du Parti du pouvoir du peuple, la formation au pouvoir, selon laquelle la ligne de communication entre les deux Corées était toujours opérationnelle au moment des faits, le ministère a sèchement infirmé ces propos. Selon lui, le bureau de liaison conjoint n’existait plus suite à son démantèlement effectué par le Nord.