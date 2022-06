Un entretien Séoul-Tokyo pourrait avoir lieu en marge du sommet de l'Otan

Photo : YONHAP News

Une réunion de haut niveau entre la Corée du Sud et le Japon pourrait prochainement avoir lieu à Madrid, qui accueille les 29 et 30 juin le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan). C’est ce qu’a déclaré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin dans une interview diffusée hier sur la chaîne TV Chosun. Il a tout de même précisé que, pour l’heure, rien n’a été décidé.Lors du prochain sommet de l’Otan, le président Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida auront l’occasion de s’entretenir, soit dans le cadre d’un sommet trilatéral entre Séoul, Washington et Tokyo, soit lors de pourparlers multilatéraux réunissant la Corée du Sud, le Japon, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande.Pour Park, l'un des sujets les plus virulents actuellement est une éventuelle liquidation d’actifs des entreprises nippones coupables pour indemniser les victimes du travail forcé durant l’occupation japonaise. Il a souligné l’importance de traiter ce problème majeur en suspens entre les deux pays à travers des dialogues diplomatiques et de réaliser ainsi des progrès d’ici la fin de l’année, soit avant le délai de la liquidation d’actifs.Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie a également évoqué un autre thème délicat : les sanctions américaines prises face à un éventuel nouvel essai nucléaire de Pyongyang. Le gouvernement envisage diverses mesures, y compris des sanctions contre les individus et les entreprises impliqués dans la production ou le développement des armes de destruction massive.Le haut responsable sud-coréen estime que le régime de Kim Jong-un n’effectue pas un nouveau test atomique, alors que les préparatifs sont terminés, car il observe la situation globale dans un contexte où la communauté internationale garde un œil attentif sur lui et que de plus en plus de pays expriment leur préoccupation lié au développement des armes nucléaires.Par ailleurs, Park Jin a de nouveau mis en avant le rôle de la Chine dans les négociations avec la Corée du Nord afin que cette dernière n’opte non pas pour une nouvelle provocation mais un dialogue diplomatique. Enfin au sujet d’un prochain sommet entre Séoul et Pékin, le ministre sud-coréen a estimé qu’une visite d’Etat pourrait être organisée si la situation liée au COVID-19 s’améliore considérablement.