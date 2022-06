« Nuri » : connexion établie entre le satellite et la station terrienne

Photo : YONHAP News

Le satellite sud-coréen, lancé hier et installé avec succès sur son orbite, a réussi à communiquer avec sa station au sol. Vers 3h du matin, le satellite de vérification des performances, séparé de son lanceur Nuri, est en effet parvenu à établir une communication bidirectionnelle avec la station terrienne de l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI), basée à Daejeon.Le ministère des Sciences et des TIC a annoncé avoir ordonné à l’engin spatial de synchroniser son horloge avec celle de la station en activant son émetteur GPS. Les données nécessaires au contrôle de sa position ont été également transmises. En s'appuyant sur les analyses des premières données, le ministère a expliqué que le satellite se portait bien et fonctionnait correctement.A bord de cet appareil se trouve une série d’équipements dont des batteries, des dispositifs de contrôle de position ainsi que des antennes, tous « made in Korea ». Ces matériels seront testés afin de vérifier leurs activités dans l’espace. Quatre CubeSats, vont quitter, dès le 29 juin, un à un, le satellite pour mener ses propres missions.Selon le directeur chargé du dossier du ministère, Kim Ki-seok, l’engin est conçu de manière à faire 14,6 tours par jour autour de la Terre pendant deux ans.