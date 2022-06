« Decision to Leave » de Park Chan-wook se dévoile à la presse

Photo : YONHAP News

Le nouveau film de Park Chan-wook, « Decision to Leave », a été dévoilé à la presse en Corée du Sud. Selon le lauréat du prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes, il est beaucoup moins provocateur par rapport à ses précédents longs métrages comme « Old Boy » ou « Sympathy for Mister Vengeance ».Une fois de plus le réalisateur ne laisse aucun détail au hasard. Selon lui, son œuvre est non pas née d’une idée abstraite mais plutôt à partir d'une histoire très précise. Le protagoniste masculin baptisé Hae-jun a été ainsi créé. Ce détective chevronné prend plaisir à enquêter sur un meurtre. Même s’il tombe sous le charme de Seo-rae, la veuve suspecte d’origine chinoise, il n’arrive toujours pas à vaincre le doute. Les spectateurs s’identifient à ce policier en le suivant dans son enquête qui se transforme peu à peu en quête d’un amour pur.« Cannes Park » voulait respecter les codes conventionnels d’un policier avant de s’en départir vers la moitié du film pour raconter une histoire complètement différente. Par ailleurs, le personnage que l’actrice Tang Wei incarne n’est pas un archétype de la femme fatale, une étiquette qui colle souvent à l’héroïne dans ce genre de film policier.« Decision to Leave », accessible au public âgé de plus de 15 ans, reste fidèle au style du grand cinéaste avec une fin frappante et un humour unique, sans recourir à des scènes violentes ou sensuelles. Selon l'acteur Park Hae-il qui a interprété le rôle principal, ce film s’approchera du public aussi discrètement qu’un chat et les spectateurs pourront mieux l’apprécier à travers l’observation de petits détails.