Variole du singe : un premier cas en Corée du Sud, le président demande le renforcement de la surveillance

Photo : KBS News

Un premier cas d’individu affecté par la variole du singe a été détecté en Corée du Sud. D’après un briefing donné cet après-midi par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), les autorités sanitaires sud-coréennes ont mené des tests sur deux individus, un sud-Coréen et un étranger, signalés mardi.Le cas confirmé, d’abord. Il s’agit d’un sud-Coréen. Il est revenu d'Allemagne hier après-midi et souffrait d’une légère fièvre, de maux de gorge, d’une asthénie et de lésions cutanées lorsqu’il est arrivé à l’aéroport international d’Incheon. Il a ensuite été transféré dans un hôpital situé dans la même ville, afin de se faire tester et soigner.Quant à l’autre, il s’agit d’un étranger arrivé par avion le 20 juin. Dès la veille de son entrée en Corée du Sud, des lésions cutanées bulleuses ainsi que des maux de gorge et des adénopathies se sont développés. Et hier matin, il a été hospitalisé dans un établissement médical situé à Busan.Dans ce contexte, le président Yoon Suk-yeol a ordonné le renforcement du contrôle sanitaire auprès des voyageurs entrant sur le territoire sud-coréen et l'introduction rapide d'un traitement nécessaire. Le chef de l’Etat a également demandé de distribuer sans délai des vaccins et des médicaments dans les établissements médicaux et finaliser le contrat d’achat du sérum de troisième génération et du traitement antiviral contre la variole du singe.