Deuxième jour caniculaire de suite en Corée du Sud. Le mercure a aujourd’hui encore dépassé les 20°C ce matin et les 30°C dans la journée.En effet, il a fait jusqu’à 30°C à Séoul, 32°C à Gangneung, 33°C à Daejeon, 35°C à Andong et 36°C à Daegu, où des orages ont éclaté. A l’instar d’hier, le littoral sud était moins chaud, avec des valeurs comprises entre 27 et 29°C.Sinon le temps était encore agréable avec un soleil radieux pour les deux tiers du territoire mais légèrement masqué au nord.