Yoon Suk-yeol continue de revenir sur des décisions de son prédécesseur

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol continue d’effacer l’héritage de son prédécesseur Moon Jae-in en revenant sur ses mesures phares. Cette fois, il a critiqué avec véhémence sa politique de sortie de l’atome, en la qualifiant de « bêtise ».Le président de la République a fait cette remarque hier, lors de son déplacement dans une entreprise de la filière. Du coup, il a promis de relancer la construction de deux réacteurs, Shin-Hanul 3 et 4, et d’accorder un « audacieux » soutien financier à ces deux chantiers suspendus en 2017, quelques mois après la prise de fonction de Moon.Selon le chef de l’Etat, si le gouvernement précédent n’avait pas fait une telle bêtise durant son quinquennat, le secteur aurait maintenant été « sur une voie plus solide ».Précédemment, le dirigeant conservateur a déjà pris le contre-pied de son prédécesseur de centre-gauche en matière d’incident survenu en septembre 2020 en mer Jaune. Un fonctionnaire sud-coréen a alors été tué et incinéré par des marins nord-coréens.Yoon a également ordonné de revoir la politique de gestion des entreprises publiques menée par l’ex-administration, l’estimant « irréfléchie ». Il semble aussi chercher à demander le départ des patrons de la haute fonction publique nommés avant le début de son mandat.Sans surprise, le Minjoo ne cache pas sa colère. L’ancienne formation au pouvoir crie au « règlement de compte » et à un « acte politicien » pour détourner l’attention du public du manque de popularité du gouvernement en exercice.