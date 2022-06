Aide publique au développement : Séoul annonce un budget en hausse de 21,5 %

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a adopté son budget 2023 consacré à l’aide publique au développement (APD) sous forme de dons. Le montant s’élève à plus de 2 586 milliards de wons, soit 1,88 milliard d’euros. C’est une progression de 21,5 % par rapport à l’enveloppe de cette année.Le ministère des Affaires étrangères a organisé hier la 4e réunion du comité stratégique entièrement chargé des projets d’APD à titre gracieux. Y ont participé 14 ministères concernés, comme par exemple ceux des Affaires étrangères, des Finances et de l’Education, ainsi que l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) ou encore la Banque d’import-export de Corée (Korea Eximbank).L’aide publique au développement est accordée sous deux formes : les dons sans aucune obligation de remboursement ou les prêts à conditions préférentielles, dit « les prêts concessionnels ». Il revient au ministère des Affaires étrangères de gérer la première catégorie d’APD.Le gouvernement a décidé de focaliser son enveloppe 2023 sur l’élargissement de l’aide humanitaire et le renforcement de la capacité de faire face à la crise mondiale, étant donné que les pays en développement sont fortement fragilisés par la crise du COVID-19 qui semble s’éterniser.L’année prochaine, le pays du Matin clair injectera plus de 2 370 milliards de wons, une somme équivalente à 1,72 milliard d’euros, dans 1 602 projets en dons bilatéraux que 45 organismes locaux prévoient de mener. Et il apportera 214,6 milliards de wons, soit 156 millions d’euros, à la réalisation de 54 projets en dons multilatéraux en coopération avec 45 organisations internationales telles que le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).Lors de cette réunion, le comité a aussi adopté sa stratégie interministérielle d’APD sous forme de dons dans le domaine de l’éducation, soit une première pour le gouvernement sud-coréen. Elle consiste notamment à réduire l’écart numérique dans l’enseignement et de rattraper le retard d’apprentissage lié à la crise sanitaire.