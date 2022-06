Pyongyang semble réviser son plan opérationnel des troupes de première ligne

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait décidé de pourvoir les troupes de première ligne des nouvelles armes tactiques guidées ou de missiles à courte portée, pouvant transporter de petites ogives nucléaires. Elle semble donc réajuster son plan opérationnel allant dans ce sens. C’est ce qu’on peut constater dans l’information relayée aujourd’hui par son agence de presse officielle.Selon la KCNA, Kim Jong-un en a discuté lors d’une réunion élargie de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, qui se poursuit depuis mardi.Concrètement, l’homme fort a alors fait valoir la détermination stratégique du parti à prendre les principales mesures militaires visant à renforcer les capacités opérationnelles des unités positionnées sur les lignes de front. Et de souligner aussi l’importance du projet et de promettre différents principes et moyens destinés à le mener.Le média d’Etat n’a pour autant pas donné plus de précision sur les missions confiées aux troupes en question, la modification du plan opérationnel ou encore l’orientation de la réorganisation militaire. La question est de savoir aussi si le régime communiste annonce un message sur son éventuel nouveau test nucléaire, avant la fin de la réunion.On a également appris que la KCNA avait publié une photo sur laquelle l’état-major des armées s’exprime devant une carte de la partie sud-coréenne de la côte orientale de la péninsule.Le ministère sud-coréen de la Réunification y voit une possibilité pour le Nord d’accentuer sa menace militaire envers le Sud. Le porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a quant à lui annoncé que Séoul scrutait de très près l’évolution de la situation.