Meurtre d’un fonctionnaire en mer Jaune : le patron de la police maritime présente ses excuses

Photo : YONHAP News

Le préfet maritime, Jeong Bong-hoon, a présenté hier ses excuses à la famille du fonctionnaire tué près de la frontière maritime intercoréenne (NLL) en mer Jaune, pour avoir causé un grand malentendu concernant les résultats de l’enquête.Pour rappel, la victime, dénommée Lee, a été abattue par balles par l’armée du Nord en septembre 2020, et l’administration de Moon Jae-in à l'époque a annoncé qu’il aurait tenté de faire défection vers le royaume ermite. Mais la garde côtière est revenue sur ce constat en annonçant sa conclusion finale la semaine dernière.Jeong a précisé que la police maritime avait tout d’abord estimé que Lee aurait tenté de se rendre au nord du 38e parallèle de son plein gré, ce en s’appuyant sur la position du ministère de la Défense et sur les informations que ses enquêteurs ont vérifié au siège de l’état-major interarmées (JCS).Selon son patron, la garde côtière a demandé l’an dernier, dans le cadre de cette enquête, des renseignements classés comme « informations nécessitant un traitement spécial » au ministère de la Défense, mais elle n’a pas reçu assez de documents. Ainsi, elle n'a pas pu mettre la main sur les preuves confortant l’hypothèse de défection vers la Corée du Nord.Hier après-midi, le préfet a reçu le groupe de travail que le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir conservatrice, avait lancé pour faire la lumière sur cette affaire en mettant à la tête son député Ha Tae-keung. Sur demande de cette task force, Jeong a présenté sur-le-champ ses excuses envers la famille du défunt et toute la population.